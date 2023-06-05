Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kemal Özdeş'in göreve gelmesinin ardından 9 lig maçına çıkan Kasımpaşa, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, tehlikeli bölgeden de uzaklaştı. Kasımpaşa'da Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Haris Hajradinovic, bu maçta takımını yalnız bırakacak.