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Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Yapağıcı: "Başkanımız bize güvendi"

Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Yapağıcı:
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Kasımpaşa U19 takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Taner Yapağıcı, başkanlarının kendilerine duyduğu güven sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini vurguladı.

Kasımpaşa U19 takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, Gençlerbirliği maçının ardından, "Bir tesadüf değildi, başkanımız bize güvendi. Takımımızda 14-15 yaşında arkadaşlarımız var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın U19 takımıyla çıktığı müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, "Çok mutluyuz. Kazandık, mücadele ettik onun için çok mutluyuz. U19 takımımızla geldik buraya. Bize güvenen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buraya inanarak gönderdi. Çocuklar da yüzünü kara çıkarmadı. Bu müthiş bir şey ama daha önemli bir şey söylemek istiyorum, akademi takımlarımız, akademimiz ve kulübümüz inanılmaz derecede düzgün işler yapıyor. Oynatmak için, üst takımlarımıza oyuncularımızı çıkartmak için her şeyi yapıyoruz. İyi takımlar, iyi oyuncular, iyi antrenmanlar. Kulübümüz bu yönden bizi çok destekliyor. Sonunda da buraya gelip kazanıyoruz. Bir tesadüf değildi başkanımız bize güvendi. Takımımızda 14-15 yaşında arkadaşlarımız var" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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