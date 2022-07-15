Kasımpaşa, Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı - Haberler

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Kasımpaşa, Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Kasımpaşa, Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya sitelerinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinden ardından Turgay'ın, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladı kaydedildi.

Turgay Gemicibaşı son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giydi.

AA / Hilmi Sever - Spor

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