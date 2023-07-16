Kasımpaşa, Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti
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Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında sol bek oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı. İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren Aksu, 3 yıllık anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 30 maça çıkan Aksu, 28'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçıydı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tuncer Duhan Aksu, 2017-2018 sezonunda İstanbulspor'a transfer olup, 6 sezon sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.
Tuncer Duhan Aksu, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 28'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta sahaya çıktı.