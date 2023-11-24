Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Kasımpaşa 18 puanla 8. sırada yer alırken, Konyaspor ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Konya temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, ligde 16. sırada bulunuyor.