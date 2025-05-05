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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Daha Cesur Oynamalıyız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke:
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, çok daha cesur oynamaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, çok daha cesur oynamaları gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, maçın yorumunu iki devreye ayırmak gerektiğini belirtti.

İlk yarıda hem savunmada hem de hücumda iyi olmadıklarını vurgulayan Tekke, "Çalıştıklarımızı tekrar etmede çok eksiktik. Rakibimiz bire bir ön alan baskısıyla oynadı, zaten tekrarlarımız bunun üstüneydi. İlk yarıda cesaretimiz yoktu. Rakip hem geçişi iyi oynayan hem alan bulduğunda pas ritmi olan bir takım. İkinci yarı aslında zorunluluktan formasyonu değiştik. Daha fazla topa sahip olduk. Son bölümde fırsatlar geldi, gol oldu, ofsaytlar var. Neticesinde her iki taraf için de çok memnun olunmayan, çok üzüntü duyulmayan bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım." diye konuştu.

Bölüm bölüm gösterdikleri performansı artırmaları gerektiğini dile getiren Tekke, şöyle devam etti:

"Ligin son bölümündeyiz. Önümüzde zor maçlar var. En değerli maçımız kupa maçı. Sakatların gelme ihtimali var, bekleyip çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanmayı çok arzu ediyoruz. Bugün aslında tüm maçları aldığımızda 4 ya da 5. olma şansımız da oluşabilirdi. Zordu ama açıkçası değerlendirmek için oynadık. Kolay maçlar gözükmüyor. Her maçımız zor oluyor ama oyun olarak daha cesur oynamamız lazım. Daha sorumluluk alarak, topu kaybetmekten endişe duymayarak, topu tekrar alabileceğini düşünerek oynamamız lazım. Maçların hepsi değerli ve önemli. Her maça cesur şekilde hazırlanacağız."

Adam eksiltebilen 10 numara pozisyonundaki oyuncuların dünyada fazla kalmadığını ve kendisinin de bu tür futbolcuları çok beğendiğini aktaran Tekke, ellerindeki oyuncularla istedikleri şablon doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Hakemin kararlarından rahatsız olduğunu dile getiren Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocanın tüm kararlarından rahatsız oldum. Genel bakışım o. Rahatsız edici bir yönetim gördüm. Banza takımın en fazla gol yükünü çeken oyuncu. Isınırken arka adalesinde his vardı. 'Önemli maçlarımız var riske etme.' dedim. 'Oynayacağım.' dedi. Fedakar bir kardeşimiz. Bir oyunda bazı tekrarlar, pasın geliş şekli, kalitesi, birçok şey zamana bağlı. Bu topları tutamayacak oyuncular değil bunlar. Bitiriciliği çok üst düzey Banza'nın. Oyuncularımın hepsi benim için çok değerli. Yarın ben herhangi bir oyuncumla ilgili başkan ve yönetime söylediğimde 'Ben bu oyuncunun performansını istemiyorum' diyeceğim, bu net. Oyuncularımın hepsini seviyorum. Seneye yavaş oynamayız biz."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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