Kasımpaşa-Trabzonspor Maçında Trabzonspor 3-0 Önde
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ben Ouannes bekletmeden içeriye çevirdi. Erdem'in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
15. dakikada sol taraftan Larsen'in ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top Visca'da kaldı. Visca'nın ortasında kale önünde iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Maçın hakemi Erkan Özdamar, önce ofsayt kararı verdi ardından VAR incelemesiyle gol geçerli sayıldı. 0-1
28. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca, pasını ceza yayı yakınındaki Abdülkadir Ömür'e aktardı. Abdülkadir'in pasında Bardhi, ceza yayından bekletmeden uzak direğe yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
45+4. dakikada sol taraftan Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Benkovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Ben Ouannes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Erdem Çetinkaya, Mamadou Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Driess Saddıki, Selim Dilli, Yusuf İnci, Berat Kalkan, Emre Yeşilyurt, David Gomis, Ali Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Benkovic, Jens Larsen, Bakasetas, Doğucan Haspolat, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Enis Destan
Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Denswil, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Abdurrahman Bayram, Tonio Teklic
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Enis Destan (dk. 15), Enis Bardhi (dk. 28), Benkovic (dk. 45+4) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Claudio Winck, Aytaç Kara (Kasımpaşa), Doğucan Haspolat (Trabzonspor) - İSTANBUL