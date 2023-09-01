Haberler

Kasımpaşa-Trabzonspor Maçında Trabzonspor 3-0 Önde

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ben Ouannes bekletmeden içeriye çevirdi. Erdem'in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

15. dakikada sol taraftan Larsen'in ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top Visca'da kaldı. Visca'nın ortasında kale önünde iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Maçın hakemi Erkan Özdamar, önce ofsayt kararı verdi ardından VAR incelemesiyle gol geçerli sayıldı. 0-1

28. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca, pasını ceza yayı yakınındaki Abdülkadir Ömür'e aktardı. Abdülkadir'in pasında Bardhi, ceza yayından bekletmeden uzak direğe yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

45+4. dakikada sol taraftan Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Benkovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Ben Ouannes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Erdem Çetinkaya, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Driess Saddıki, Selim Dilli, Yusuf İnci, Berat Kalkan, Emre Yeşilyurt, David Gomis, Ali Demirel

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Benkovic, Jens Larsen, Bakasetas, Doğucan Haspolat, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Enis Destan

Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Denswil, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Abdurrahman Bayram, Tonio Teklic

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Goller: Enis Destan (dk. 15), Enis Bardhi (dk. 28), Benkovic (dk. 45+4) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Claudio Winck, Aytaç Kara (Kasımpaşa), Doğucan Haspolat (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Enis Destan Trabzonspor Kasımpaşa Futbol Spor Haberler

title