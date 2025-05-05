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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: 'Kazanma İstekleri ve Mücadeleleri İçin Oyuncularımıza Teşekkür Ediyoruz'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: 'Kazanma İstekleri ve Mücadeleleri İçin Oyuncularımıza Teşekkür Ediyoruz'
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Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Sorumlu Serhat Sütlü, takımının kazanma isteğini vurgulayarak oyuncularına teşekkür etti ve maçın taktiksel detaylarını değerlendirdi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Trabzonspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Bizim için üzücü bir sonuç. Maçın başında da belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık. Fatih hoca geldikten sonra tamamen değişen, sürekli topa sahip olmak isteyen bir Trabzonspor olduğunun bilincindeydik. Başlangıçtan bitişe kadar baskılı bir oyun ortaya koyduk. Biz de oynamayı isteyen bir ekibiz bu noktada hiç geri çekilmedik. Üstünlüğü elimizde tutarak pozisyonlar ürettik. Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz"

Futbol olarak her geçen gün üstüne koyarak devam eden bir takım olduklarını dile getiren Serhat Sütlü, "İlk göreve geldiğimiz günden itibaren daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istiyorduk bunu da minimize etmeye çalışıyoruz. İç sahada daha az kazanan bir Kasımpaşa vardı. Şimdi iç sahada puan vermeme noktasında başarı ortaya koydu. Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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