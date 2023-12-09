Üye Girişi
Haberler

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Savunmada sıkıntı yaşıyoruz

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, gol atmada sıkıntılarının olmadığını ancak savunma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

- Sami Uğurlu: "Gol atmada sıkıntımız yok ama savunmada sıkıntı yaşıyoruz"

SAMSUN - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 4-2 yenildikleri Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, gol atmada sıkıntılarının olmadığını ancak savunma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Samsunspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sami Uğurlu mağlup oldukları için üzüldüklerini söyledi. Uğurlu, "Maça Samsunspor çok istekli ve coşkulu başladı. Uzun oynadıktan sonra ikinci topları alıp, rahat pozisyon buldular. 2 stoperimiz cezalıydı. Hava toplarını alamayınca fazla pozisyon verdik. Samsunspor'u galibiyetinden ve mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Daha iyi yere getirmemiz gereken noktalar var. Gol atma konusunda sıkıntımız yok ama savunma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Maçı kaybettik, istediğimiz oyunu oynayamadık. Yüksek topları alamadık. Samsunspor hücum organizasyonu yapmadan uzun top sonrası kazandığı ikinci toplarla gol pozisyonları buldu. Biz ise oyuna ortak olamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Kasımpaşa Basın Toplantısı Maç Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title