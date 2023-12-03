Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Koşu mesafelerinde istediğimiz seviyede değiliz'

- Sami Uğurlu: "Koşu mesafelerini yakaladığımızda çok daha zevkli bir oyun çıkacak"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu:

"Genç oyuncular A takımda süre alamadıktan sonra anlamı kalmıyor"

"İstediğimiz oyuncuları alabilirsek farklı bir Kasımpaşa izletebiliriz"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gaziantep FK maçında oyuncuların istekli olduğunu belirterek, "Takım olarak bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Koşu mesafelerinde şu an istediğimiz seviyede değiliz. İstediğimiz koşu mesafelerini yakaladığımızda çok daha zevkli bir oyun çıkacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bıraktığımız yerden başladık. Yeni gelen hocalar, takıma geldiklerinde değişiklik yapabiliyor. Özellikle mental olarak. Biz oyunda değişiklik yapmak istiyoruz. Riskli oyunu seviyoruz. Şiddetli oyunu da seviyoruz. Daha bu oyun fiziksel olarak hazır olmayabiliriz. Geçiş oyunu, yüksek efor isteyen bir şey. İlk maça göre baktığımızda oyuncular, isteklerimin çoğunu yaptı. Takım olarak bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu oyundan futbolcular da zevk alıyor. Geçiş oyununa takımdaki oyuncular uygun. Koşu mesafelerinde şu an istediğimiz seviyede değiliz. İstediğimiz koşu mesafelerini yakaladığımızda çok daha zevkli bir oyun çıkacak. Bireysel hatalardan, basit goller yedik ama oyuncu değişiklikleriyle orta sahayı güçlendirip dinamizm anlamında artıya geçtik" diye konuştu.

"Genç oyuncular A takımda süre alamadıktan sonra anlamı kalmıyor"

Müsabakada çok daha farklı skor çıkabileceğine de vurgu yapan Uğurlu, bir önceki dönem çalıştığı takımdaki genç oyunculara yönelik şunları söyledi:

"Gaziantep FK takımı az gol yiyen bir takım. 5'li savunmayla geride beklediler. Ön blok ve arka blok arasında mesafe olduğunu biliyorduk ve savunma arkasına atılan toplarla tehlike oluşturacağımızı biliyorduk. Bundan sonraki maçlarda gelişme göstereceğiz. Oyuncularımız çok genç. Yasin Özcan ve Taylan Utku Aydın gibi takıma adapte etmek istediğimiz oyuncular var. Eren Elmalı'yı da 3. Lig'den alıp A Milli Takım'a gitmesini sağlayan benim. Övülmek istediğim için söylemiyorum. Benim görevim bu. Genç oyuncular A takımda süre alamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor."

"İstediğimiz oyuncuları alabilirsek farklı bir Kasımpaşa izletebiliriz"

Takımın savunma anlamında zaafları olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik direktör, "Kasımpaşa takımında sezon başında gol katkısı veren oyuncular fazlaydı ama savunmada zafiyet de vardı. Bizimki farklı bir format. Zaman zaman pozisyon verebiliyoruz. Transfere ihtiyacımız var. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek farklı bir Kasımpaşa izletebiliriz. Şu anda oyuncuları adapte etmeye çalışacağım. Futbolcularım çok değerli. Biz bir bütünüz. Geniş kadro olarak eksiğiz. Bu değişiklikten sonra daha iyi olabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.