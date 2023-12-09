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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: İstediğimiz Oyunu Ortaya Koyamadık

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi. Uğurlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un maça çok istekli ve coşkulu başladığını kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un maça çok istekli ve coşkulu başladığını kaydetti.

Yüksek toplarda etkisiz kaldıklarını anlatan Uğurlu, "Maçın başlarında Samsunspor'un çok istekli ve coşkulu oyun sistemiyle mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Aslında yüksek toplarda uzun attıkları toplarla öndeki forvetlerine indirdikleri 2. topla buluşup rahat kaleye inme şansı buldular. Tabi burada 2 stoperimizin de cezalı olduğu için yüksek toplarda etkisiz kaldık. Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi burada daha iyiye götürmemiz gereken konular var. Savunma zafiyeti genel anlamda zaten takımda olan bir şeydi. Bunu düzelmek için olabildiğince çalışmamız gerekiyor." dedi.

Gol atma konusunda herhangi bir problem yaşamadıklarına işaret eden Uğurlu, "Ancak defansta eksiklerimiz var. Orayı da çok fazla üzerine giderek daha kompakt oyunla daha bir takım oyunuyla yukarıya çekebiliriz diye düşünüyorum. Burada evet, maçı kaybettik, istediğimiz oyunu ortaya koyamadık diyebilirim. Samsunspor'a baktığınızda da herhangi bir hücum organizasyonu yapmadan sadece artıkları uzun toplularla yüksek toplarla kazandığı, ikinci top ve sonrasında yaptığı geçişlerle golleri buldu, pozisyonlarda buldu. Ancak dediğim gibi biz de oyun olarak, mücadele olarak çok karşılık veremedik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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