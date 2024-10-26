Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 4-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısını önde kapatmalarına rağmen istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Sami Uğurlu, "Değerlendirmesi zor bir maç. İlk yarı önde bitirsek de istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Çok çalıştığımız bir pozisyonda penaltı yaptık. Rakibin de 2 tane penaltı kaçırması bizim maça şanslı başladığımızın göstergesiydi. Golden sonra oyunu daha da yukarı taşıdık. 70'e kadar öndeyken 4-1 kaybetmek anlatılabilecek bir şey değil. Bu maçı ayrı tutmak gerekiyor. Hiçbir istediğimizi yapamadığımızı söyleyebilirim. Kurgularımızı ortaya koyamadık. Mücadele gücünün çok altında kaldık. Oyunun büyük bölümünü coşkuyla oynayan Samsunspor'a karşı mücadele etmezseniz istediğiniz sonucu alamazsınız. Samsunspor çok istedi. Coşkulu bir oyunları var. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

'OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDEN SONRA ADAPTASYON SORUNU YAŞIYORUZ'

Karşılaşmaların 65 ve 70'inci dakikaları arasında çok gol yedikleri, bunun sebebinin ne olabileceğiyle ilgili gelen soru üzerine Sami Uğurlu şöyle konuştu:

"Geçen sezonlarda çok fazla rotasyon yapamıyorduk. Bu sene daha geniş bir kadromuz var. Bu sıra duran toptan çok gol yemeye başladık. Oyuncu değişikliklerinden sonra adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Frikikten basit bir gol yedik. Duran toptan merkeze atılan bir gol. Bunları çok çalışıyoruz ama atılan 3'üncü gol farklı. Orada 3 oyuncuyu görüyorsan içgüdüsel olarak gidersin oraya. Hepsini değerlendireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."