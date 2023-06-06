Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: 'Hedefimiz Ligde Üst Sıralara Oynamak'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, gelecek sezon ligde daha üst sıralara oynamak istediklerini söyleyerek, " Kasımpaşa'nın hedefi hiçbir zaman ligde kalmak olamaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0'lık skor ile mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bugün galip geldikleri için rakibimizi kutluyorum. 3-0 gibi net bir skor ile kazandılar. Ligin son haftasında da karakterimizi ortaya koyup, elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtmak için çabaladık. İlk yarı pek hakimiyet kuramadık. İkinci yarıda skor üretmek amacı ile daha pozitif işler yaptık. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Alanya maçından sonra takımın üzerinde büyük bir rahatlık oluştu. Kasımpaşa'nın hedefi hiçbir zaman ligde kalmak olamaz. Hep üreten, fark oluşturan bir takım olduk. Bundan sonra da öyle olacağız. Taylan ve Yasin gibi aynı yaş grubundan gelen yetenekli oyunculara sahip bir takımız. Berat'ı da bu gruba dahil edebiliriz. Gelecek yıl da kulübümüzün vizyonu gereği Kasımpaşa'yı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız" diye konuştu.

Gelecek sezon transfer çalışmaları hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Özdeş, "Elimizde iskelet bir yapı var. Bu sezonun ikinci yarısında kadromuzda kiralık olarak çok fazla oyuncu yer aldı. Şuan için net konuşmak doğru olmaz ama ihtiyaç duyduğumuz alanları belirleyip çalışmalarımızı yaptığımızda tablo ortaya çıkacaktır. Sanırım yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde bu konudaki düşüncelerimiz netleşecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL