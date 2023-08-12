Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Bu güzel galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, son dakika kazanmanın mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Bu güzel galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" dedi. Yeni sezon öncesi zor bir hazırlık sürecinden geçtiklerini söyleyen Özdeş, takımda hala eksiklerinin olduğunu ve transfer yapmak istediklerini belirtti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, son dakika kazanmanın mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Bu güzel galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Son dakika kazanmak, herkesi mutlu etti. Ligin ilk maçı olmasına rağmen oldukça tempolu bir maç oynandı. Maçın ilk 30 dakikası ipler bizim elimizdeydi. İlk yarının son 10 dakikasında ise hakimiyeti rakibe kaybettik. Maçın ikinci yarısına da iyi başladık. Farkı ikiye çıkardıktan sonra yaşadığımız konsantrasyon eksikliği sonucu maç 2-2'ye geldi. Son dakikalarda bulduğumuz gol ile lige iyi bir başlangıç yaptık. Ankaragücü takımının oyuncularını da kutluyorum. Bugün kazandığımız bu güzel galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

Yeni sezon öncesi zor bir hazırlık sürecinden geçtiklerini söyleyen Özdeş, "Takımda hala eksiklerimiz var. Ön tarafa iki oyuncu almak istiyoruz ama hem takımımıza uygun hem de genç oyuncularımın düzenini bozmadan oyun yapımızı koruyarak ilerlemek istiyoruz. Orta sahaya da transfer yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kadromuza kattığımız yabancı oyuncuları büyük kulüplere sattık. Hem de genç yeteneklerimizi geliştirerek, iyi yerlere getirdik. Ekonomik olarak da bu durumun bu şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Kadromuzdaki genç oyuncuların çokluğu bizim tercihimiz" şeklinde konuştu.

Yasin Özcan hakkında da konuşan Kemal Özdeş, "Yasin futbola başladığında sol önde oynuyordu. Geçen sene sol bek oynattık. Kendisi özellikli bir oyuncu, oyunun taktik anlayışını çözebilen zeki bir oyuncu. Bugün de sol stoperde oynattık. İhtiyaca göre görev veriyoruz. Kendisi de bunun altından kalkıyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL