Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: 'Beş golle kaybetmek üzücü'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'a 5-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi. Özdeş, takımın gelecek yıl daha güçlü olması için çalışacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı Beşiktaş'a 5-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "Formda bir Beşiktaş'a karşı oynadık. Beş golle kaybetmek üzücü. İlk 20 dakikada işler yolunda giderken savunma arkasına giden bir topla geriye düştük. Bu, Beşiktaş'ın coşkusunu arttırdı. Benzer bir pozisyonda skor 2-0 oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda oyun formatında değişiklik yaptıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Amacımız gol atıp oyuna ortak olmaktı. Takım oyunu oynamaya çalıştık. Ancak 5-2 mağlup olduk. Bu sürece kadar çok önemli maçlar oynadık. 4 maçta 10 puan topladık. Bu, bizim sıralamamızı belirledi. Son maçı kazanıp konumumuzu korumak istiyoruz. Çok önemli duruş gösterdi oyuncularımız. Bu seneki hedefimizi gerçekleştirdik. Gelecek yıl daha güçlü bir Kasımpaşa için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.