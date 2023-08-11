Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar, yeni sezon öncesinde Kenneth Omeruo, Iron Gomis, Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu ve Ali Emre Yanar'ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, geçen sezon kadrosunda yer alan Eyyseric, Graovac, Donk, Tunay Torun, Ertuğrul Taşkıran, Yunus Mallı, Erdem Canpolat, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Hadergjonaj, Onur Vural ve Feyzi Yıldırım'la de yollarını ayırdı.

Taraflar arasında Süper Lig'de geçen sezon oynanan iki maç da beraberlikle tamamlandı. Ankara'da oynanan karşılaşma golsüz sonuçlanırken, İstanbul'daki mücadele ise 1-1 sona ermişti.