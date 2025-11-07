Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa, haftaya 10 puanla 14. sıradan giriş yaptı.
İstanbul temsilcisi, ligde çıktığı son 4 maçta sadece 2 puan topladı.
Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı İzmir ekibi ise ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı. Süper Lig'de geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, 5. basamakta kendine yer buldu.