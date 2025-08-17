Kasımpaşa, Trabzonspor'u Ağırlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen üstlenecek.

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor ise ligdeki ilk maçında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.