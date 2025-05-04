Kasımpaşa, Trabzonspor'u Ağırlıyor
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın saat 20.00'de Trabzonspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek. Kasımpaşa 11. sırada, Trabzonspor ise 7. sırada bulunuyor. İki takım sezonun ilk yarısında 2-2 berabere kalmıştı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.
Ligde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor