Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlı takım, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 16 puan topladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 15. basamakta girdi.
Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, oynadığı son 5 karşılaşmada 3 puan toplayabildi.
Samsunspor ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.
İki ekibin sezonun ilk yarısında Samsun'da karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.