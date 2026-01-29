Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlı takım, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 16 puan topladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 15. basamakta girdi.

Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, oynadığı son 5 karşılaşmada 3 puan toplayabildi.

Samsunspor ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.

İki ekibin sezonun ilk yarısında Samsun'da karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum