Kasımpaşa, Konyaspor ile karşılaşıyor
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Alper Akarsu görev yapacak.
Süper Lig'deki 7 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlikle 3 mağlubiyet yaşayan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 8 puanla 11. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, sonrasındaki 4 müsabakadan 2'şer galibiyet ve beraberlik çıkartarak mağlubiyet görmedi.
Konyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplayarak 1 maçı eksik 8. sırada yer aldı.
Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Haris Hajradinovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.