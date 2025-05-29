Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 11 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 47 puanla 9. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ligde son 5 maçta 8 puan topladı.

Kasımpaşa ile aynı puana sahip Göztepe ise yaptığı maçların 12'sini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. İzmir temsilcisi, averajla 8. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Göztepe 5-0 kazanmıştı.