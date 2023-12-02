Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.