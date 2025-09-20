Kasımpaşa Fenerbahçe'yi Ağırlıyor
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.
Ligde çıktığı 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin ise 11 puanı bulunuyor.
Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası, müsabakada görev yapamayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor