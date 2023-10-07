Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Kaynak: AA / Spor