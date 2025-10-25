Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.
Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 9 puan ve averajla 12. sırada başladı.
Ligde 5 maç sonra ikas Eyüpspor'a mağlup olan Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar alarak yeniden bir çıkış yapmak istiyor.
Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Haris Hajradinovic, maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor