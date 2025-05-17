Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.

Ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligde son 3 maçta 3 puan alabildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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