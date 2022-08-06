Kasımpaşa, stoper Recep Yemişci'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor