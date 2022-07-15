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Kasımpaşa, Stephane Bahoken'i kadrosuna kattı

AA - Hilmi Sever - Spor
Kasımpaşa, Stephane Bahoken'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kamerunlu golcü Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kamerunlu golcü Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bahoken'in, Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Bahoken son olarak Fransız ekibi Angers forması giydi.

AA / Hilmi Sever - Spor

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