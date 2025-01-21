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Kasımpaşa, Sportif Direktörlük Görevine Mustafa Aztopal'ı Getirdi

Kasımpaşa, Sportif Direktörlük Görevine Mustafa Aztopal'ı Getirdi
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Kasımpaşa, 2012-2015 yılları arasında İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmış Mustafa Aztopal'ı sportif direktörlüğe atadı ve kendisine başarılar diledi.

Kasımpaşa, sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal'ın getirildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir. 2012-2015 yılları arasında Kulübümüzde İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter olarak görev yapan Aztopal'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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