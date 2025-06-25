Kasımpaşa, Shota Arveladze'yi Tekrar Teknik Direktör Olarak Atadı

Kasımpaşa, Shota Arveladze'yi Tekrar Teknik Direktör Olarak Atadı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Shota Arveladze'yi getirdi. Arveladze, daha önce 2012-2015 yılları arasında bu görevde bulunmuştu ve takıma yeniden katılmak için geri döndü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Shota Arveladze'nin getirildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro yapılanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, 2012-2015 yılları arasında takımda görev yapan Gürcü teknik adam Shota Arveladze'nin göreve getirildiğini açıkladı. Arveladze, daha önce Süper Lig'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te çalıştı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze'ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Shota, Kasımpaşa'da görev yaptığı 2012-2015 yılları arasında çıktığı 91 maçta 33 galibiyet, 28 beraberlik ve 30 mağlubiyet alarak 1.40 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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