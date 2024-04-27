Kasımpaşa, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Aytaç Kara'nın golüyle lacivert-beyazlı ekip galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı lacivert-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aytaç Kara, kaleci Okan Kocuk'u çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
27. dakikada savunmanın hatasında topu alan da Costa, dar açıdan uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı yandan az farkla auta yolladı.
28. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.
35. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan ceza sahasına ortasında da Costa kafa vuruşunu yaptı, kaleci Okan Kocuk'u geçen top uzak direğe çarpıp dışarı gitti.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy, da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Thomas Zai, Oğulcan Çağlayan, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Emirhan Yiğit
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Tait, Holse, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Fofana, Ntcham, Dimata, Schindler, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Mustafa Tan, Osman Çelik, Muja
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gol: Aytaç Kara (dk. 3) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Fall (Kasımpaşa) - İSTANBUL