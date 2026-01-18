Kasımpaşa Sahasında Antalyaspor ile 0-0 Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun tercih ederken, orta saha mücadelesi ön plana çıktı. Net gol pozisyonlarının sınırlı kaldığı ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

İkinci yarıda tempo zaman zaman yükselse de her iki ekip de aradığı golü bulamadı. Savunma güvenliğini ön planda tutan takımlar, karşılaşmayı golsüz tamamladı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa ve Antalyaspor puanlarını 16'ya yükseltti.