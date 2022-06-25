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Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Sadık Çiftpınar Kasımpaşa Spor Haberler

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