Kasımpaşa, Rizespor'u 1-0 Önde Geçti

Kasımpaşa, Rizespor'u 1-0 Önde Geçti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşılaştı. İlk yarıda Kasımpaşa'nın Habib Gueye ile bulduğu golle durum 1-0 oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakasının ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağınca ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sakyi'nin topla ilerleyip vuruşunda kaleci Gianniotis köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak golü engelledi.

33. dakikada Ali Sowe'un ceza sahası dışına doğru çıkardığı pasta topla bulaşan Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in pasında ceza sahasının içinde topla buluşan Guaye'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer, Giannis Papanikolaou, Mithat, Sakyi, Qazim Laçi, Augusto, Ali Sowe

Yedekler: Erdem, Mihaila, Olawoyin, Halil, Taylan, Jurecka, Buljubasic, Furkan, Zeqiri, Emracan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Atilla Szalai, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Ali Yavuz Kol dk.24), Cem Üstündağ, Mortadha Ben Ouanes, Habib Gueye

Yedekler: Arous, Atakan, Yusuf, Espinoza, Kubilay, Ali, Taylan Utku, Emre, Diabete

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gol: Habib Gueye (dk. 35) (Kasımpaşa) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
