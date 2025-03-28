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Kasımpaşa, Reeder Samsunspor'a Konuk Oluyor

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ile mağlubiyet ve 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, son 5 haftada 4 puan kazanabildi.

Ligde 15 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 8 puan aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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