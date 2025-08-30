Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Shota Arveladze, Lige Kötü Başladıklarını Belirtti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Teknik direktör Shota Arveladze, maç sonrasında yaptığı açıklamada, sonucun kendileri için kötü olduğunu ve lige kötü başladıklarını ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, aldıkları sonucun kendileri için iyi olmadığını söyleyerek lige kötü başladıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok kötü bir sonuç olduğundan bahseden Arveladze, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı

Yanlış duymadınız! 8 gollü maçta Berke'den harika asist
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den Atatürk fotoğrafı tepkisi! Ali Yerlikaya'ya seslendi

Emniyet'in 30 Ağustos paylaşımı Özel'i çileden çıkardı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.