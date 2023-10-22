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Kasımpaşa'nın Sivasspor maçında tek taraftar tribünde

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Kasımpaşa'nın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.

Kasımpaşa'nın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, takımına kendi tezahüratlarıyla destek verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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