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Kasımpaşa'nın Genç Yetenek Yasin Özcan, Aston Villa'ya Transfer Oluyor

Kasımpaşa'nın Genç Yetenek Yasin Özcan, Aston Villa'ya Transfer Oluyor
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Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ı 8 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer etti. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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