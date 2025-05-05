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Kasımpaşa'nın Beraberliği Üzüntü Verdi

Kasımpaşa'nın Beraberliği Üzüntü Verdi
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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası kazanmak için plan yaptıklarını ancak üzülerek sonuçlandığını ifade etti. Takımın oyunundaki değişikliklerden ve eksiklerden bahsetti.

KASIMPAŞA Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, "Üzücü bir sonuç bizim için. Maçın başında da belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu. Maç hakkında düşüncelerini aktaran Serhat Sütlü, "Üzücü bir sonuç bizim için. Maçın başında da belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık. Fatih hoca geldikten sonra tamamen değişen bir Trabzonspor var. Topa sahip olmaya çalışan bir takım, bunun bilincindeydik. Başlangıçtan bitişe kadar baskılı bir oyun ortaya koyduk. Biz de oynamayı isteyen bir ekibiz, bu noktada hiç geri çekilmedik. Üstünlüğü elimizde tuttuk ve pozisyonlar ürettik. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı. İlk geldiğimiz günden beri daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istiyorduk, bunu da minimize etmeye çalışıyoruz. İç sahada daha az kazanan bir Kasımpaşa, iç sahada puan vermeme noktasında başarı ortaya koydu. Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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