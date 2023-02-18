Kasımpaşa, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti
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Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübünün 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübünün 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Mustafa Eskihellaç ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Gaziantep FK da Mustafa Eskihellaç'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa ile anlaştığını duyurdu.
Kaynak: AA / Spor