Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes ile sözleşme yeniledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes ile sözleşme yeniledi. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Mortadha, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 57 maçta 10 gol kaydetti.