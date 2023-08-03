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Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes ile sözleşme yeniledi. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Mortadha, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 57 maçta 10 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes ile sözleşme yeniledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Kasımpaşa'ya 2021-2022 sezonu başında transfer olan Mortadha, tüm kulvarlarda çıktığı 57 maçta 10 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Trendyol Süper Lig Kasımpaşa Spor Haberler

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