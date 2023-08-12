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Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçından sonra protokol tribününde kavga çıktı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası kavga çıktı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası kavga çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ahmed Mortadha Ben Ouanes'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 3-2 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Kasımpaşa kavga Spor Haberler

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