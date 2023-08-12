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Kasımpaşa - MKE Ankaragücü Maçı Sonrası Protokol Tribününde Kavga Çıktı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç sonrası protokol tribününde kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar yatıştırıldı.

Kasımpaşa'nın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı MKE Ankaragücü maçı sonrası protokol tribünü karıştı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı ve heyecan dolu dakikalara sahne olan müsabaka, ev sahibi takımın 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşma 2-2 devam ederken 90+3. dakikada Ben Ouanes'in lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golden sonra Kasımpaşa tribünleri ile protokol tribününde yer alan Ankaragücü yöneticileri arasında tartışma yaşandı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte protokol tribününde Kasımpaşalı ve Başkent ekibinin temsilcileri arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile olaylar yatıştırıldı ve protokol tribünü boşaltıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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