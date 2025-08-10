Kasımpaşa maçının ardından

ANTALYASPOR, Süper Lig'de yeni sezon ilk maçında sahasında ağırladığı Kasımpaşa 'yı 2-1 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un 5 sene sonra lige galibiyetle başladığını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze ise alınan yenilginin kendileri için iyi olmadığını ve ileriye bakacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-2026 sezonunun ilk maçında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Güray Vural ve Storm'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Deplasman ekibi Kasımpaşa'nın tek golü ise Gueye'den geldi. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: 5 SENE SONRA LİGE GALİBİYETLE BAŞLADIK

Antalyaspor'un 5 sene sonra ilk defa sezona galibiyetle başladığını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "2 oyuncu grubuna, 2 takımın oyuncularını da tebrik ederim. Bu havada bu kadar yüksek nem, 40 derecelere dayanmış sıcaklık. Futbolcunun işi zor. Hepsini tebrik ediyorum. İki takım arasındaki farklılık ne dersek biz biraz çalıştığımız yerden golleri attık. Rakip takımın çok dinamik, çok sert oyuncuları var. 1.80'in altında hiç oyuncusu yok. Çok direkt oyunları tercih eden, ikinci topları aldıktan sonra da ceza sahasına hızlı inen bir takım. Şut sayılarımız daha yüksek. Ceza sahasına onlar girmiş olsa da bu imkanları onlara vermedik. Oyunun belli anları var, skoru da artırabilirdik. İkinci yarı biraz daha geriye yaslanma durumu oldu. Çünkü rakip çok direkt oyunu tercih etti. Orada birkaç formasyon değişikliği yaptık. Karşılığını aldık. Yani çalıştığımız yerden gollerin gelmesi, oyuncuların isteğinin, arzusunun olması, sezon başı itibariyle gerçekten kolay bir süreç yaşamıyor Antalyaspor. Kolay bir süreç yaşamadığı, içerisi dışarısı düşünüldüğünde bence mükemmel bir başlangıç. Bütün oyuncuları sahanın içinde olan bütün oyuncuları tebrik ederim. Kendi oyuncularımı ayrıca tebrik ederim. Onların göstermiş olduğu iştah, istek, gösterdiğimizi uygulama çabası geçen seneden beri. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun bu başlangıç" dedi.

'5 TRANSFER DAHA YAPILACAK'

'Yapılan transferleri yeterli görüyor musunuz " şeklinde gelen soruya Belözoğlu, "5 tane daha oyuncu içeriye dahil edilecek. 13 tane oyuncumuz aramızdan ayrıldı. 7 tane oyuncu geldi. Yani böyle düşündüğümüzde zaten sayısal olarak belli bölgelerde eksiklerimiz var. Özellikle merkezde eksiğimiz var. Birkaç bölgeye daha takviye yapacağız. Başkanımızla da görüştük, çünkü onların işi gerçekten 17-18 tane dosyayı burada kapamak için çok çaba sarf ettiler. Yani oyuncusu, hocası, yöneticisi bence bu süreçte çok yoruldu ve herkesin her şeyi yaptığına şahit oldum. Bu anlamda Antalyaspor camiası müsterih olsun. Yöneticilerimiz elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar" diye cevap verdi.

'EKSİKLERİ GİDEREREK DAHA NET GALİBİYETLER PERFORMANSA ULAŞMAK AMACINDAYIZ'

Bazı oyuncuların farklı bölgelerde oynamasıyla ilgili gelen soruya Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Güray kariyerine sol bek başlamadı. Yani sağ ön oyuncusu olarak başladı, sol ön oyuncusu olarak başladı. Bugün Paal, karşısında dinamik oyuncu olması itibariyle sol bek tercih ettik. O merkezde de oynayabilen bir oyuncu. Keza öyle hem bek oynayabilen hem kenara hem merkez oynayabilen bir oyuncu. Bunlar hep mobil oyuncular bunlar. Mevkisel eksiklerimiz var. Yani bugün kime ne pozisyonda görev verdiysek herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Hatalar var mı' Mutlaka var. Biz bile hata yapıyoruz. Kenarda herkes hata yapıyor. O yüzden oyuncularımı tebrik ederim. İnşallah eksik olan bölgelerimizi tamamlayarak daha güçlü oyunlar, daha net galibiyetler alabilecek performansa ulaşırız" şeklinde cevap verdi.

'HEDEF İLK 10 VE 45-55 PUAN TOPLAMAK'

Hedeflerinin ilk 10 olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Bizim ilk 10'un dışında başka bir hedefimiz yok. Antalyaspor'un bunun içinde 45-55 puan arasında toplaması gerekiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz. Ben göreve ikinci kez gelmeden önce konuştuğum her şeyin arkasındayım. Yöneticiler de bu anlamda arkasında. Ben onlarla ne konuştuğumu biliyorum. Onlar benimle ne konuştuğunu biliyorlar. O yüzden aramızda bence iyi samimi, naturel bir bağ var. Onlarla konuştuğum, oyuncu sayısına ulaştığımızda inşallah geçen sene vermiş olduğum sözü benzeri yine bu senede 45-55 puanı toplamak en büyük hedefimiz arzumuzdur" dedi.

'DEPLASMAN KORKUMUZ YOK'

Ayağı yere basan bir takım olacaklarını belirten Belözoğlu, "Mevcut oyuncu grubumuzu geçen seneden daha farklı bir profile evirmek istiyorum. İster istemez oyuncularımızın kendi bu anlamda yıpranmışlıkları var. Merkezinizin tabiri caizse omurganızın güçlü ve sert oyunculardan olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda hamleler yapmaya çalışacağız. Bu tek başına defans oyuncularına yüklenecek bir durum değil. Maçın kaybedilmesi ya da çok gol yenmesi içinde başka parçaları da olan bir durum. Hani ben elimdeki kadronun daha da güçlendiğinde deplasman problemimizin ki benim öyle bir problemim yok. Öyle bir korkum yok. Geçen sene de bunu düzeltmek için de çok çalıştım. Oyuncularım da çalıştı ama olmadı. Biz geçen sene hedeflediğimiz puanları son dört haftada yakaladık. Son dört haftada da bizim 6-7 tane oyuncumuz mukavelelerini feshederek takımımızdan ayrıldı. Zaten çok geniş bir kadroya sahip bir takım değildik. O yüzden aslında son dört haftada biz minimum mevcut oyuncularımız kalsaydı en az 6-7 puan daha toplardık. Bu ligi yine 50 puanlarda bitirirdik. Ama ligde kalmanın vermiş olduğu durum oyuncuların kendi anlaşılabilir maddi sıkıntıları bizi puansal anlamda 44-45'lerde tuttu. Ne olursa olsun ben bu senede elimiz ne kadar güçlenirse güçlensin, gerçekçi ayağı yere basan takım olacağız" ifadelerini kullandı.

'ANTALYASPOR ÇOK ZOR BİR SÜREÇ YAŞIYOR'

Antalyaspor'un çok zor bir süreç yaşadığını ifade eden Emre Belözoğlu, "Burada yöneticilerimiz taşın altına elini soktular. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ama ne olursa olsun en maksimum da herkes her şeyi yapmaya çalışıyor. Günün sonunda Eylül'ün ortasına kadar transfer için bir süreç var. Ben şu an mevcutta da bir limitimiz olduğunu biliyorum. Bu mevcut üç tane oyuncunun iki tanesini sokabilecek limitimiz de oluştu. Yavaş yavaş sponsorların desteğiyle beraber şehrin bir bütün hareket ederek, desteğe de ihtiyacımız var. Artık Anadolu'da kulüplerin kendi başına kendini çevirme şansı yok. Federasyon bazlı ya da sponsor bazlı gelirlerle geçinme, idare edebilme sürdürülebilir bir ekonomi oluşturma şansı yok. O yüzden yöneticilerimizin bu anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Herkes inşallah Antalyaspor etrafında birleşir ve çok daha güzel günler, daha iyi oyuncular, daha kaliteli oyunlar, daha büyük hedefler hep beraber başarırız. Yani tabii taraftar konusunda da eleştiri yapmak istemiyorum. Hava çok sıcak. Geldiğimizden beri taraftarlarımız çok kalabalık değil ama destek vermeye çalışıyorlar. Beş kişi de olsa on kişi de olsa başımızın üstünde yeri var. Daha fazla olursa oyuncular daha motive olurlar. Bence doğru oyuncuları transfer ettiğimizde Antalyaspor çok daha keyifli oyunlar oynayıp hafta sonu buraya ailesiyle gelip bir karnaval havasında takımlarını destekleyebilecekleri ortamı onlara inşallah hazırlarız. Ama onların da bize destek şartsız koşulsuz kazanma, kaybetme demeden beraber hak edecek ruhla buraya gelmeleri gerekiyor" dedi.

ŞOTA: BİZİM İÇİN İYİ SONUÇ OLMADI

Sıcak havadan dolayı zor bir maça çıktıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Çok zor bir havada oynadık. 40 derece sıcaklıkta oynadık. Ondan dolayı da maç çok durdu. Bu saatte maç oynamak kolay değil. 5 dakikada bir oyun durdu. Su içme, sakatlık gibi olaylardan dolayı seyirci için çok güzel bir maç olmadı ama ilk maçlar her zaman zor geçiyor. Güzel bir golümüz verilmedi. Net bir gol verilmedi. 6-7 dakika VAR izledi ama verilmedi. Bu kadar süre izlendiyse net bir şey yok demek ki. TV'de izleyenler net bir gol diyordu. Bizim için iyi sonuç olmadı. İleriye bakarak, çalışarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.