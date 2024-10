Kasımpaşa maçının ardından

Maçı değerlendiren Sami Uğurlu, ilk 60 dakika ile son 30 dakikada farklı bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. Maçın başında etkili bir Kasımpaşa izlettiklerini belirten Uğurlu, "Maçı genel olarak değerlendirecek olursak, ilk 60 dakika ile son 30 dakikası farklı bir oyun izlediğimizi söyleyebiliriz. Maçın başında çok etkili bir Kasımpaşa vardı; önde baskı yapan, presi doğru uygulayan ve hücum geçişlerinde etkili olan bir takım. Skoru da bulduk. 2-0'dan sonra oyunu biraz daha yukarıya taşıdık diyebilirim, özellikle ilk yarının sonlarına doğru. İkinci yarının başında yakaladığımız net pozisyonu gole çevirebilseydik, çok daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Ancak yediğimiz golden sonra, ister istemez psikolojik olarak etkilendik diyebilirim. Bu sezon daha önce ki maçlarda da, 2-0'dan dönen maçımızda galip durumdayken yaşadığımız puan kayıpları bizi 2-1'den sonra psikolojik olarak etkiledi" dedi.

SAMİ UĞURLU: KENDİ SAHAMIZDA ÇOK BASİT PUANLAR KAYBETTİK

Pozitif yanlara da değinen Uğurlu, savunmada ciddi şekilde mücadele ettiklerini ve takım olarak kazanılan toplarla geçiş oyununu uygulamaya çalıştıklarını belirterek, "Pozitif taraftan bakmak gerekirse, savunmayı ciddi şekilde yapan, doğru savunma pozisyonu alan ve takım halinde kazandığı toplarla geçiş yapmaya çalışan bir takım vardı. Ancak mesafeler uzadığında oyun etkisini yitiriyor. Bizim oyun kurgumuz bu değil. Çünkü oyun kurgumuz, birinci bölgeden ikinci bölgeye hızlı geçiş yapıp, oradan da üçüncü bölgeye etkili bir şekilde hızlı oyuncularımızla geçmek üzerine kurulu. Bunu daha önceki sezonlarda da başarıyla yapmıştık. Ancak o mesafeler ne kadar uzarsa birinci bölgelerden üçüncü bölgelere direk geçişlerde problem yaşanır. Dediğim gibi hem psikolojik hem de oyun kurgusu açısından son 30 dakikada düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu süreyi 70-80 dakikalara taşıyabilirsek, çok daha farklı bir takım olabiliriz. Özellikle Rizespor, Galatasaray ve Alanyaspor gibi zorlu üç deplasman oynayan, deplasmanlarından 7 puan toplayan bir Kasımpaşa takımı. Kendi sahamızda çok basit puanlar kaybettik. Dışarıda bu puanları toplayan bir takımın daha fazla puan alması gerekiyordu. Ancak lig uzun ve biz iyi bir takım olduğumuzu, iyi oyunculara sahip olduğumuzu, iyi bir oyun kurgusuna sahil olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle oyun süresini daha da uzatacağımızı düşünüyorum. İlk yarıda gerçekten iyi bir oyun sergiledik, bu oyunu sadece son 20-25 dakikaya sığdırmamak gerekiyor. Tam 60-65 dakika boyunca oyunun üstünlüğünü ele geçiren, birçok pozisyon bulan bir Kasımpaşa takımı izledik. İlerleyen maçlarda bu oyunu ve planı daha iyi işleyeceğimizi, bu kurguyu saha iyi uygulayarak sahaya daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"OYUNU SAHAYA DAHA İYİ YANSITAN TAKIMIN BİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Alanyaspor'un iyi bir teknik direktöre ve kadroya sahip olduğunu, kendi sahasında her rakibe zorluk çıkaracak bir ekip olduğunu dile getiren Uğurlu, "Oyuncularımın özellikle ilk 60 dakikadaki oyunlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Lig uzun ve her maç zor. Alanyaspor deplasmanı da oldukça zorlu bir deplasman. Alanyaspor iyi bir kadroya ve teknik direktöre sahip. Onlarında bir oyunu var, bir planı var. Her rakibi çok ciddi şekilde zorlayacaklarını biliyoruz ki bunu görüyoruz. Burada galip gelmek hiç kolay değil. İyi bir maç olacağını söylemiştik. Birbirine oyun olanları yakın olan takımlar. Ancak oyunu sahaya daha iyi yansıtan biz olduğumuzu düşünüyorum. Kasımpaşa olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

FATİH TEKKE: BERABERLİĞİ YAKALAYABİLECEĞİMİZ ANLAR OLDU

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, bir yıl önce Galatasaray ve Gaziantep FK'ya karşı oynadıkları maçları hatırlatarak açıklamalara başladı. O maçları kaybettiklerini belirten Tekke, bugünkü maçta da benzer bir senaryoyla karşılaştıklarını ancak genel olarak iyi oynadıklarını ifade etti. Tekke, "Bir yıl önce Alanyaspor'a ilk geldiğimizde Galatasaray ve Gaziantep'e karşı oynadığımız maçı hatırlayarak başlamak istiyorum. O maçı kaybettik, ancak olumlu tarafından bakarsak bugün çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Maça 1-0, hatta 2-0 geride başlamak ve bu skordan dönmek için neredeyse her şeyi denedik. Herkes ikinci yarıdan bahsediyor, ama bence maçın dönüm noktaları ilk yarıdaydı. İlk yarıda 1-0'iken hatta 2-0'iken beraberliği yakalayabileceğimiz anlar oldu. Yayının başında da belirttiğim gibi, üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bölgede sık sık hata yapıyoruz. Buluşmalarda ve paslarda daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu takım pas oyununu alışkanlık haline getirmiş ve bundan da vazgeçmemiş bir takım ve bu oyundan vazgeçmiyor. İlk yarıda rakibe karşı iki farklı baskı yaptık ve ikisinde de başarılı olduk. Rakibin ilk yarıda birkaç tehlikeli pozisyonu vardı. İkinci yarıda ise bizim hatamızdan kaynaklanan bir pozisyonları oldu. O pozisyonda maçı 3-0 bitirebilirlerdi. Ancak genel hatlarıyla baktığımızda, oyunun etrafında ve içinde daha iyi şeyler yapabilseydik, bugün galip gelebilirdik. Tabii, mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim. Oyuncularımın emeklerine sağlık. Haftaya bir Antalyaspor ile derbi maçımız var. Alanyaspor olarak her zaman şunu söylüyorum, İnşallah cezalı ve sakatlarımız olmaz. Devre arasına kadar hedeflediğimiz puanları almak zorundayız. Bu puanlar çok önemli değil, ne kadar fazla puan toplayabilirsek o kadar iyi" diyerek sözlerini noktaladı.