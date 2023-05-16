Kasımpaşa maçının ardından

Sivassspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Bugün bütün amacımız maçı kazanmaktı. Geçen hafta da beklemediğimiz mağlubiyet oldu. Özellikle Yatabare'nin kırmızı kartı. Yapmamamız gereken şeyler oldu. Bizim için sıkıntılı oldu. Bugün ne olursa olsun kazanmak için yapacak şekilde hazırlandık. Maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Benim en çok üzüldüğüm maçlardan biri oldu. Özellikle ikinci yarı çok pozisyona girdik. Bunları değerlendiremedik. Son dakikalarda bulduğumuz bir gol var. İkinci yarı gerçekten iyi pozisyonlara girdik. Onları değerlendirsek beraberlik veya galip gelebilirdik. Keşke ilk golü biz atabilseydik. İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-2 pozisyonu vardı. Oyun üstünlüğünü yakalamıştık. Her zamanki gibi beklenmedik goller yedik. Üzgünüz ama önümüzde kritik maçlarımız var. Sezon başından beri sürekli maç oynuyoruz. Hem lig, hem Avrupa kupası hem Türkiye Kupası oynuyoruz. Tabi ki oyuncularda yorgunluk ve bıkkınlık olabilir. Şu maç bizim için hayati derecede önemliydi ama golleri atamayınca bu skorla maçı bitirdik. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Bu da sonuçları etkiliyor" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Son iki dış saha maçında Kayseri ve Ankaragücü maçında benzer olacağını öngörmüştük, öyle oldu. İlk bölümü ortada geçti. Oyunu tutma çabaları vardı. Sonraki 20 dakikalık bölümde daha doğru yerleşip hücum ettik, fırsat yakaladık. 35'den sonra Sivasspor'un geriden uzun oynaması bizim takımın boyunu uzattı. Problemler yaşadık. Sivas takımı bir kaç fırsattan yararlanamadı. Devre arası iyi oyunu tekrar planlamak istedik. İkinci yarı başında Sivas daha etkindi. Topun bizde kalıp, doğru yerleşmemiz gerekiyordu. Karşılığında bir gol bulduk. Sonra daha doğru oynayarak 2'inci golü bulduk. Maç 0-0 giderken Sivas golü bulsa onlar da kazanabilirdi. Buradan 3 puan aldık. Önemli bir 3 puandı. 4 maçımız kaldı. İstanbulspor ile oynayacağız. Bu mücadele ve arzuyu göstermek istiyoruz. O maçı da kazanarak daha güvenli olmak istiyoruz. Kasımpaşa ve Sivas'ın bulunduğu yer uygun durumlar değil. Bu sene çok değişik ritmsizlikler oldu. Kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız. Sonra da gelecek yılı planlayacağız" dedi.