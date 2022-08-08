Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ve Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Savunmada önemli eksikleri olduklarına dikkat çeken Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Rakibimizin Avrupa maçları oynaması, onların bizden daha hazır olduğunun en önemli göstergesiydi. Başakşehir'i galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Savunmada önemli eksiklerimiz var. Süreç içinde aramıza katılanlar olacak. Geçen sene ekibimizde olan iki oyuncudan birisi Tarkan'ın dönüşü 1-2 ay sürecek. Savunmadaki sıkıntıları giderdikten sonra geçen seneki ritmimizi yakalayıp çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bugünkü maç bizim için ve oyuncular için önemli bir ders oldu. İnşallah çok farklı ve geçen seneden çok daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak" ifadelerini kullandı.

"Kadromuzdaki pozisyonlar belli. Szysz, hem hücum hem kanat oynayabiliyor. Okaka son maçta çok şey yaptı. Bu kez daha yorulmamış bir oyuncu gerekiyordu. Yeni bir oyuncu dahi olsa onu da değerlendireceğiz."