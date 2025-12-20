Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, yarın lider Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sezonda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 15 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından 2 maçta Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Kasımpaşa'da tedavileri devam eden Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Fannar Baldursson, müsabakada forma giyemeyecek.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Mortadha Ben Ouanes ile Adem Arous da kadroda yer alamayacak.