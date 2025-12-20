Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, lider Galatasaray'a konuk olacak. Müsabaka yarın RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Kasımpaşa, bu sezon 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi ile 14. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, yarın lider Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sezonda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 15 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından 2 maçta Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Kasımpaşa'da tedavileri devam eden Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Fannar Baldursson, müsabakada forma giyemeyecek.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Mortadha Ben Ouanes ile Adem Arous da kadroda yer alamayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title