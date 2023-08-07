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Kasımpaşa Kulübü, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'i transfer etti

Spor Haberleri

Kasımpaşa Kulübü, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'in transfer edildiğini duyurdu. Gianniotis, sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa'ya imza attı.

Kasımpaşa Kulübü, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'in transfer edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Yunan kaleci geçen sezon Atromitos Athen takımında forma giymişti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Liv Hospital Kasımpaşa İstanbul Spor Haberler

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